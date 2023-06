Riforma scuola, Frateli d'Italia smentisce De Luca e il Pd: "Si accorpano le reggenze, non le scuole"

Fratelli d’Italia smentisce le dichiarazioni del governatore De Luca e di alcuni esponenti locali e nazionali del Pd sulla riforma della scuola. E, in particolare, sulla paventata riduzione dei plessi scolastici. “Siamo di fronte all’ennesima menzogna di De Luca e della sinistra. Come ha ribadito più volte il ministro Giuseppe Valditara non ci sarà una scuola in meno in nessuna parte d’Italia. E, dunque, neanche in Campania e in provincia di Salerno. Il governatore e il suo partito non sanno più cosa inventarsi pur di distogliere l’attenzione mediatica e politica dai loro fallimenti” dichiara la deputata salernitana di FdI Imma Vietri.

Le repliche

La fedelissima di Giorgia Meloni spiega nel dettaglio: “Per rispondere alle richieste di razionalizzazione della Ue, si agirà sugli accorpamenti delle reggenze (e non delle scuole) riducendo costi, oneri per i dirigenti scolastici e tempi. Quindi, chi oggi ha il proprio edificio scolastico sotto casa o nel paese accanto continuerà ad averlo. Ovviamente, come chiarito sempre dal ministro, saranno tenute in considerazione le esigenze specifiche di ogni territorio, in particolare delle aree interne o disagiate. Questo sia di chiarimento anche per qualche amministratore locale del Cilento che ha espresso critiche senza conoscere nei dettagli la riforma. Inoltre - aggiunge la deputata di FdI - la nuova disciplina consentirà di generare risparmi di spesa che confluiranno in un fondo e saranno reinvestiti in modo strutturale a favore proprio del sistema scolastico. E’ un cambio di passo che mira ad avere scuole più efficienti con servizi migliori. Insomma, De Luca e la sinistra sono abili nel generare il panico, ma la verità sta sempre da un’altra parte”.

Gli fa eco il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone: “Non ci sarà nessuna chiusura degli Istituti scolastici, nessuna soppressione con conseguente sacrificio di alunni, personale docente e personale non docente. La razionalizzazione è un fatto burocratico che riguarda le direzioni didattiche. Lo sa bene De Luca che sta armando una campagna di disinformazione e strumentalizzazione. Qualche amministratore abbocca o vuole abboccare facendo la figura dell’utile ignorante. Non c’è nessun pregiudizio ed è paradossale che a parlare siano quelli di sinistra dopo quello che hanno votato negli scorsi governi. È paradossale sentir parlare di disantropizzazione delle aree interne, di mancanza di personale ATA, di disagi e discriminazioni per i cittadini della parte sud della provincia di Salerno alla luce dell’atteggiamento di De Luca per il quale il Cilento e il Vallo di Diano praticamente non esistono. Sono stati al governo nazionale per dieci anni e al governo della regione per otto anni e sono costretti a raccontare che sei mesi di governo Meloni mettono a rischio il paradiso che avevano realizzato. Sono alla disperazione ma sfociano nel ridicolo”.