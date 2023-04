Targhe alterne, l'associazione per la tutela delle vittime della strada: "Il Prefetto di Napoli penalizza Positano e Praiano"

"Positano e Praiano sono i centri più penalizzati dal Decreto del Prefetto di Napoli. Le direttive che disciplinano la circolazione a targhe alterne - afferma Salvatore Gagliano, imprenditore turistico della Costiera Amalfitana - sono state trasmesse senza una preventiva concertazione con la Prefettura di Salerno. Ciò determina la paradossale situazione per cui ad un auto è permessa la circolazione in Penisola Sorrentina, ma alla stessa auto nello stesso giorno è impedito di circolare sulla S.S. 163 Amalfitana, per una disciplina opposta della circolazione a targhe alterne".

Lo denuncia il presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera, Salvatore Gagliano. "In pratica, un turista che si sposta in auto deve necessariamente mettere da parte l'idea di poter visitare in un giorno la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, a meno di rischiare l'elevazione di un verbale. - si legge sulla nota dell'associazione- Dalla lettura del Decreto del Prefetto di Napoli si evince che lo stesso abbia inteso tutelare solo i Comuni dell'area sorrentina in quanto consente l'accesso alla S.S. 145 soltanto a chi deve raggiungere i centri della penisola stessa. Chi deve invece raggiungere Positano o Praiano ha solo l'alternativa di percorrere strade più lunghe e tortuose che passano per Agerola o per la lontana Vietri sul mare, e che vanno ulteriormente ad intasare il traffico sulla S.S. 163 Amalfitana. E questo non vale solo per i turisti, ma anche per i tanti lavoratori che sono occupati tra Positano e Praiano ma che risiedono nelle zone di Agerola, Pimonte, Castellammare o altri Comuni limitrofi".

L'appello

L'auspicio di Gagliano è che "il provvedimento possa essere rivisto e modificato, magari grazie all'intervento sia dell'Assessore al Turismo Casucci che del Presidente della Commissione Trasporti Cascone i quali, presenti al tavolo di concertazione con il Prefetto di Napoli quali rappresentanti della Regione Campania, sebbene a conoscenza della contiguità delle due strade e del fatto che Sorrento è il centro di riferimento degli abitanti di Positano e Praiano per gli approvvigionamenti, per l'ospedale e per varie altre esigenze, non hanno provveduto a tutelare due centri importanti come Positano e Praiano. Auspichiamo che tutto ciò possa essere tenuto in considerazione e che il Decreto venga presto modificato", ha concluso.