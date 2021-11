Covid-19: il tasso di incidenza dei contagi in Campania è superiore a quello nazionale

Il tasso di incidenza del Covid in Campania si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15 di ieri e, in ogni caso, ben al di sopra della media nazionale. I numeri, purtroppo, non sono incoraggianti e rischiano di peggiorare nell'ultimo periodo.

Le motivazioni, al di là del termine degli effetti dei vaccini inoculati mesi fa, risiedono anche nei comportamenti rischiosi in tempi di pandemia: nonostante l'obbligo di mascherina all'aperto, infatti, davvero pochi i cittadini che indossano il dispositivo di sicurezza, persino quando si trovano in luoghi affollati e poco areati. Come è noto, annullando distanze, igienizzazione e mascherine, il Covid rischia di risalire con numeri considerevoli e con tutte le conseguenze del caso. L'auspicio è che i cittadini, memori degli irrecuperabili danni e dei drammi già provocati dalla pandemia, possano compiere un ulteriore sforzo ed attenersi alle norme anti-contagio che restano fondamentali per evitare nuovi picchi.