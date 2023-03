Scossa di terremoto a Campobasso, preoccupazioni anche a Salerno e provincia

Siè avvertita anche a Salerno e provincia, la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che è stata registrata alle 23.52 di ieri, a due chilometri da Montagano, in provincia di Campobasso, in Molise, a una profondità di 23 chilometri.

Nessun danno e nessun ferito, ma il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi, a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi, la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici. Altre micro-scosse si sono succedute nella notte e fino a poco prima delle 7 di questa mattina. Molti salernitani sui social, ieri sera, hanno espresso preoccupazione per il sisma avvertito anche nel nostro territorio.