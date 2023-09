Forte scossa di terremoto in Campania, circolazione ferroviaria in graduale ripresa

La circolazione ferroviaria nel Nodo di Napoli è in graduale ripresa dopo la scossa di terremoto che ha interessato la zona di Napoli Campi Flegrei. Attivato, infatti, l’intervento dei tecnici per le opportune verifiche sulle linee Alta Velocità Napoli – Roma, Napoli – Roma via Formia, Napoli – Torre Annunziata e linea 2 metropolitana Napoli – Napoli Campi Flegrei. Il provvedimento è stato necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. I viaggiatori sono tempestivamente aggiornati anche attraverso i monitor e gli annunci in stazione.

Alle 9 di stamattina, nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli – Salerno, seppur fosse già in graduale ripresa, registrava rallentamenti fino a 150 minuti.

I controlli dell'Anas

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso della notte e che ha interessato l’area dei Campi Flegrei a Napoli, intanto, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici Anas, specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater “Domitiana” e 686 “di Quarto” Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.