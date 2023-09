Regionali in Campania, Maraio (Psi): "Terzo mandato? Il tema è quello delle preferenze"

“Alla festa dell’Unita di Napoli si è discusso di terzo mandato in Regione Campania. Dibattito legittimo ma per i socialisti al centro del dibattito deve esserci il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti". Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, in merito alla discussione relativa alla possibilità di concedere, per legge, un terzo mandato ai presidenti di Regione uscenti, in questo caso al governatore De Luca.

La nota di Maraio: