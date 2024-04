De Luca: "Non rinuncio al terzo mandato. Il Campo Largo? Espressione idiota"

Vincenzo De Luca tira dritto sul terzo mandato, nonostante non sia stato approvato dal Parlamento, portando avanti la sua tesi: "Da quando si recepisce la legge nazionale, e la Campania non l'ha ancora fatto, è consentito svolgere un successivo mandato. È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire – dichiara in un’intervista a Repubblica - Trovo intollerabile che piccole burocrazie romane debbano impedire ai cittadini di scegliere democraticamente i propri governanti. Può essere eccessivo anche un solo mandato per chi si rivela incapace di governare".

Le alleanze

Rispetto al campo largo e all’alleanza tra Pd e M5S, De Luca si sbilancia: “Conte ha fatto quello che non poteva non fare per il clima che si è determinato” ha sostenuto riferendosi alla bufera giudiziaria e politica in Puglia. “Campo largo è un’espressione idiota, estranea al linguaggio delle persone normali. L’alleanza politica con i Cinquestelle ma anche con l’insieme dell’area politica moderata, è indispensabile se si vuole governare l’Italia. Occorre avere pazienza, e poi ci saranno chiarimenti di fondo sulle questioni programmatiche essenziali, senza pretendere di definire in anticipo le leadership. Paghiamo il fatto che per il passato non si è avuto il coraggio della chiarezza, e non si è avuto neanche il respiro di una egemonia culturale”.