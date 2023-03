Il M5S chiude al terzo mandato per De Luca: "Anche la Schlein lo ha escluso"

Nessun appoggio dei grillini al terzo mandato per Vincenzo De Luca. A chiarirlo, in un colloquio con l’Ansa, è direttamente il coordinatore regionale del M5S Salvatore Micillo: “Il dialogo con le forze progressiste va avanti nel lavoro del Movimento 5 Stelle verso le elezioni amministrative in Campania a maggio. La Regione Campania? Restiamo all’opposizione del governo di De Luca, ora sappiamo che Schlein ha detto di no al terzo mandato e quindi potremo aprire un dialogo anche per il futuro in Regione”..

L'alleanza col Pd

Micillo, al momento, non esclude però accordo con il Pd a livello locale. Il primo sguardo va alle amministrative, con accordi già chiusi per alcuni Comuni: “A Torre del Greco – spiega– l’accordo è stato fatto per la candidatura di Luigi Mennella, a Scafati saremo insieme con Michele Grimaldi, a Quarto con la ricandidatura di Antonio Sabino che ha ben amministrato”.