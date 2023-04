Terzo mandato per De Luca, parla Elly Schlein: "Sono contraria"

No alla modifica elettorale campana per consentire un terzo mandato a Vincenzo De Luca da parte di Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico, nel corso di una conferenza stampa, ha ribadito la sua posizione in merito all'ormai nota questione legata alla ricandidatura di De Luca.

L'intervento

"Ci siamo confrontati qualche giorno fa in una riunione interna sul tema delle riforme che sta spingendo la destra nelle commissioni - ha affermato Schlein - a cominciare dall'elezione diretta del presidente della Provincia e dall'abolizione del secondo turno, cui ci stiamo opponendo con forza". Sul terzo mandato: "È venuto fuori anche questo elemento del cosiddetto terzo mandato, ci siamo presi qualche giorno per fare sintesi su queste prospettive di riforma anche se io ho anticipato il mio orientamento piuttosto sfavorevole: c'è un motivo se è stata inserita la questione del limite".