Terzo mandato per De Luca, Guerini (Pd): "Elemento locale, che va discusso a livello nazionale"

"Credo che il presidente De Luca sia un ottimo amministratore, una figura politica riconosciuta nella sua regione. Ha condotto campagne elettorali complicate con grande forza e determinazione e ha consentito al Partito Democratico di essere al governo della Regione. Si voterà nel 2025. Da qui a quella data ci sarà tutto il tempo per prendere le decisioni che vanno prese in un confronto anche a livello nazionale. L'elemento territoriale e locale deve essere decisivo. Io sono una persona dai toni pacati. Mi piacerebbe che lo fossero tutti". Così il presidente del Copasir Lorenzo Guerini (Pd) rispondendo ai cronisti sulle polemiche legate all'ipotesi di un terzo mandato per De Luca, a margine della Festa provinciale dell'Unità in corso a Baronissi Sul prossimo libro di De Luca, "Nonostante il Pd", Guerini ha concluso: "I libri ognuno li giudicherà dopo averli letti. Io sono abituato a far così. Presento tanti libri ma prima li leggo e poi li giudico. Lo vedremo quando uscirà"

La questione meridionale

"Pensando al Sud - ha aggiunto Guerini - non dobbiamo perdere la grande occasione del Pnrr perché sarebbe davvero criminale non saper usare quei fondi. C'è bisogno che ci sia una forte collaborazione, una forte sinergia tra il livello nazionale e quelli territoriali, comprendendo le difficoltà che ci possono essere, ma affrontandole e risolvendole. La prima cosa è spendere quei soldi e spenderli bene per migliorare le infrastrutture, colmare i deficit, per garantire piena cittadinanza, uguale, da Nord a Sud del Paese". Per Guerini occorre poi "fronteggiare tutte le idee che portano alla spaccatura di questo Paese. Io credo nelle autonomie locali e credo anche nella capacità di rafforzare l'elemento dell'autonomia insieme alla responsabilità. Però dobbiamo fare in modo di valorizzare le autonomie e questo significa valorizzare ciò che tiene insieme il Paese. La nostra posizione sull'autonomia differenziata è di forte contrarietà, non perché non vogliamo le autonomie ma perché così come si sta portando avanti quel disegno è un danno al Paese".