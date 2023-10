Terzo mandato, Piero De Luca (Pd): "E' richiesta seria e ragionevole". Assist da Decaro

"Quella sul terzo mandato è una richiesta che arriva in modo unanime dagli amministratori locali. Credo che sia una richiesta seria, ragionevole, da portare avanti, da valutare". Lo ha dichiarato, a Salerno, il deputato del Pd, Piero De Luca rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano la sua posizione rispetto al terzo mandato anche per il padre Vincenzo De Luca. "Credo che dobbiamo consentire ai nostri cittadini di avere la parola anche sugli amministratori locali a prescindere dal secondo mandato - ha sottolineato a margine dell'assemblea regionale dell'Anci Campania - rischia di essere un vincolo anti storico a limite di costituzionalità. Credo sia giusto dare la parola ai cittadini e se un amministratore ha fatto bene dargli la possibilità di continuare a lavorare per la propria comunità".

L’assist di Decaro

Sulla stessa linea il presidente nazionale dell’Anci Antonio De Caro, anche lui a Salerno: "Terzo mandato? La linea è sempre stata quella di far esprimere i cittadini. Non esiste nessuno paese europeo che ha limiti di mandato. L'unico è il Portogallo che ne ha quattro, a Parigi puoi fare il sindaco tutta la vita - ha detto a margine dell'assemblea regionale dell'Anci Campania - in questo paese non puoi fare il sindaco per più di due mandati, siamo la figura istituzionale in contrapposizione ai parlamentari che possono farlo per tutta la vita. Credo non sia giusto. Se un sindaco lavora, resta altrimenti i cittadini lo mnAdano a casa. Non si può dire la stessa cosa per i parlamentari che sono quelli che fanNo le leggi e non vogliono modificare la legge sui sindaci". "Loro molte volte non sono nemmeno conosciuti dai cittadini, sono capilista, si mette una crocetta sul partito, nella maggior parte dei casi ad un parlamentare conviene stare dietro la porta del capo del partito piuttosto che in mezzo alla gente a trovare consenso - ha concluso - per un sindaco questo non funziona”.