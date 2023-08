Terzo mandato, Schlein gela ancora De Luca: "Non è previsto dalla legge"

Il segretario nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, proprio mentre in Regione Campania è iniziato l’iter per l’approvazione della nuova legge elettorale che rimuove il vincolo del terzo mandato, dal palco “Romano Battaglia” della Versiliana. in occasione di un evento pubblico a Marina di Pietrasanta, ha gelato nuovamente le ambizioni del governatore Enzo De Luca.

Il commento

“Non è previsto dalla legge un terzo mandato” ha detto Schlein, per poi sottolineare “ma stiamo lavorando sui territori per trovare dei candidati, magari anche unitari con gli altri partiti dell’opposizione. Il Partito Democratico non ha nessuna presunzione di autosufficienza, anzi: sappiamo che non bastiamo da soli e stiamo lavorando con le latre forze di opposizione”. Insomma, un altro freno ad una eventuale terza ricandidatura dell'attuale presidente campano.