Test medicina, Cisia replica a De Luca: "Nei test nessuna domanda sulla Viennetta"

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (Cisia) replica al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito ai test di accesso di medicina ed ai quesiti presenti nelle prove d'accesso. Cisia, che cura tali test, precisa che “nessuna delle domande riferite nel video è mai stata presente nei nostri test, compresi quelli per medicina e veterinaria”. “I test Cisia – prosegue l’ente - sono elaborati con il massimo del rigore da commissioni scientifiche composte dalle più autorevoli professionalità in ciascuna disciplina”.

La precisazione

“Le prove – prosegue Cisia - non contengono alcuna domanda di ‘cultura generale’ sulla Viennetta e sul suo inventore, sulla grattachecca (peraltro quiz salito alla cronaca nel 2011 e presente in test diverso da Medicina). I Test non contengono tantomeno le altre domande di cui si legge su alcune testate, come ‘Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare’. Più in generale Cisia precisa che Wi quesiti dei test vertono sugli argomenti elencati nei decreti ministeriali e sono predisposti da commissioni disciplinari formate da esperti delle materie oggetto d’esame, che operano con massima attenzione e professionalità”.