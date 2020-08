The Happiness Experiment, boom di adesioni per la tappa campana del tour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Più che un semplice casting, un esperimento sociale rivolto a persone determinate e decise a realizzare le proprie ambizioni nei più svariati campi: dal mondo dello spettacolo al campo artistico, dall’ambito culturale a quello sportivo, da quello economico a quello sociale.

The Happiness Experiment, questo il nome del tour, selezionerà i candidati più meritevoli, a cui sarà regalata una chance più unica che rara: disporre senza alcun onere di tutto il supporto necessario per riuscire a far decollare il proprio progetto e realizzare il desiderio di una vita.

Per la tappa in Costiera Amalfitana davvero tantissime le adesioni e innumerevoli le ambizioni, i sogni e le aspettative che giovani tra i 18 e i 40 anni hanno espresso di fronte ad una giuria qualificata, composta da noti professionisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo, del marketing, della psicologia e non solo. I candidati sono arrivati da tutta la Campania, decisi a mettersi in gioco per regalarsi la grande occasione. Ballerini, cantanti, attori, personal trainer, aspiranti scrittori, imprenditori rampanti, ognuno con il proprio sogno nel cassetto che aspetta solo di trasformarsi in realtà.

La tappa

Dopo Forte dei Marmi e Portofino, la terza tappa si è svolta Venerdì 7 Agosto: lo yacht dei sogni ha attraccato al largo della scintillante Costiera Amalfitana. A far da quartier generale il One Fire Beach di Praiano, gioiello incastonato tra le rocce che ha aperto le sue porte ai candidati nell'attesa che venissero portati a bordo dello yacht dei sogni per essere valutati dalla commissione, composta da volti noti della Costiera. Solo per citarne alcuni: l'organizzatrice di eventi Luana Ferraioli, il celebre disc jockey Nello Fiorentino, e ancora la bellissima modella e ballerina Arianna Perfigli venuta appositamente dalla Liguria per questa importante tappa. A fare gli onori di casa il consigliere comunale del comune di Praiano Daniele Fiore.

Prossimi appuntamenti a Gallipoli e Rimini, dove i candidati saranno ospitati in delle location mozzafiato.

Come partecipare

Chiunque, purché maggiorenne, potrà partecipare ai casting. È sufficiente, anzi necessario, avere un sogno da realizzare ed essere determinati a trasformarlo in realtà. I candidati saranno, infatti, selezionati anche in base alla loro aspirazione e alla loro motivazione.

È possibile inoltrare la propria candidatura via mail all’indirizzo casting@thehappinessexperiment.it, spiegando il proprio sogno e allegando i link ai propri profili Facebook e Instagram, oltre a nome, cognome e recapiti per essere ricontattati.