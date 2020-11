"The Lancet" conferma la validità delle misure anti-Covid già adottate in Campania: la soddisfazione di De Luca

Vi invito a leggere (in inglese, non esistono traduzioni integrali in italiano) questo studio dell’Università di Edimburgo pubblicato sulla rivista medico-scientifica inglese “The Lancet” a proposito della diffusione del Coronavirus.

In tutti e 131 i Paesi monitorati, le misure di contenimento del COVID-19 non farmaceutiche (distanziamento, chiusura dei luoghi pubblici ecc.) sono risultate fondamentali per ridurre i contagi. Non appena sono state allentate queste misure, i contagi sono ripresi a salire in maniera preoccupante quasi ovunque.