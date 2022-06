Alta velocità Roma - Napoli: in corso l'intervento per il ripristino, le nuove modifiche in Campania

In corso le attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma - Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, danneggiato in conseguenza dello svio dello scorso 3 giugno. In attesa della conclusione dei lavori di ripristino completo dell’infrastruttura, per la quale si stima occorrano circa tre giorni, domani 6 giugno sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania.

L'avviso

Inoltre, sono programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci fra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. L’offerta è stata rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto ferroviario regionale e quelle dell’alta velocità per minimizzare le inevitabili ripercussioni su entrambe, con un'attenzione particolare alla mobilità dei pendolari.

In Campania

I treni regionali in Campania possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili ritardi. Questi i collegamenti interessati dalle modifiche:

Napoli – Villa Literno – Caserta: 20 treni cancellati;

Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio: due treni cancellati;

Napoli - Roma Tiburtina via Formia: quattro treni cancellati.