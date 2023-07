Treno Roma-Pompei ogni domenica da agosto, Fratelli d'Italia: "Smentito De Luca, che figuraccia"

"Il nuovo treno diretto Frecciarossa Roma-Pompei, nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato e inaugurato domenica 16 luglio, ha riscosso una grandissima attenzione da parte dei cittadini e un ottimo riscontro in termini di utenza. Come già preannunciato a margine del viaggio inaugurale alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siamo particolarmente felici di comunicare che il nuovo collegamento sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l'Amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris. "Questo - spiegano - ci consentirà di quadruplicare l'offerta e dare ulteriori opportunità per raggiungere dalla Capitale, con il treno di punta dell'alta velocità italiana, uno dei siti più famosi del mondo. Siamo certi che questo permetterà di aumentare i visitatori del Parco di Pompei e raggiungere nuovi primati. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per potenziare la rete ferroviaria al Sud e in questa strategia rientra la piena raggiungibilità dei grandi siti archeologici".

La reazione di FdI

Immediati i commenti degli esponenti di Fratelli d'Italia che replicano alle critiche di De Luca che aveva parlato dell'arrivo del treno una sola domenica al mese. La deputata salernitana Imma Vietri: "Ancora una volta i fatti smentiscono De Luca. Il Frecciarossa Roma - Pompei (Napoli) partirà ogni domenica dal 6 agosto in poi garantendo un’offerta tesa ad incrementare il numero di turisti presso gli storici scavi archeologici. Dopo le dichiarazioni campate in aria di ieri, il governatore della Campania dovrebbe solamente scusarsi con il ministro Sangiuliano, il quale sta facendo un lavoro straordinario insieme al Governo Meloni per valorizzare il patrimonio artistico e culturale anche della nostra regione". Il senatore e commissario regionale Antonio Iannone: "“L’ennesima figuraccia del governatore De Luca che, come sempre, parla troppo e a sproposito. Una gaffe dopo l’altra, un continuo teatrino che non fa più ridere nessuno se non sé stesso e i suoi soldati ubbidienti. Al contrario di quanto affermato da De Luca, a partire da agosto il nuovo collegamento Roma-Pompei sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica. Un grande traguardo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ancora una volta ha dimostrato il suo grande interesse per la Campania e i suoi magnifici siti archeologici. Si è raggiunto così un importante obiettivo anche perché l’iniziativa ha riscosso grande attenzione da parte dei fruitori di cultura. E come per tutte le iniziative di una certa rilevanza, è stata necessaria una fase di sperimentazione che ha evidenziato un ottimo riscontro in termini di utenza. E ancora una volta, come volevasi dimostrare, De Luca è intervenuto a vanvera, alimentando polemiche sterili e strumentali. Da che pulpito, poi, è venuta la predica: totale immobilismo, continui fallimenti su ogni fronte, ultimi praticamente in tutto. Questa è la gestione De Luca della Regione Campania. Cosa dirà ora il governatore campano? Una volta a settimana è poco? Mettiamo un treno ogni mezz’ora? Bando alle ciance, sarebbe opportuno che, prima di pronunciarsi contro un servizio utilissimo alla comunità, De Luca si informasse adeguatamente per evitare di fare magre figure”.