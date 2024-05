Nordio in visita al tribunale di Nocera Inferiore: "Situazione drammatica"

"Gli uffici giudiziari di Nocera hanno una particolare criticità che non ho riscontrato nella gran parte degli altri uffici giudiziari". A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento al Tribunale di Nocera Inferiore dove ha incontrato i vertici della magistratura salernitana e nocerina. "Generalmente - spiega - viene lamentata la scopertura degli organici, cioè la presenza di un organico teoricamente adeguato, ma purtroppo scoperto. Una buona parte degli uffici italiani hanno queste scoperture, che vanno dal 10 al 20 e addirittura al 30%. Qui, invece, la situazione è drammatica perché non si lamenta la scopertura, si lamenta il fatto che la pianta organica sia inadeguata". "Mentre coprire dei posti in organico, benché sia una procedura complessa, è relativamente facile, aumentare la pianta organica è dannatamente complicato, prima di tutto per le risorse finanziarie" ha affermato Nordio. "In due anni, entro il 2026 colmeremo gli organici della magistratura, con l'assunzione di 1.900 magistrati: sono tanti e non è mai accaduto. Sono reduce dal G7, dove abbiamo avuto importantissimi colloqui con i sei più importanti ministri della Giustizia del mondo. La Germania - ha evidenziato Nordio - ha quasi il doppio dei magistrati di noi. Allora, certo che i processi durano la metà" ha concluso Nordio.

La visita

“Occorreva il Governo Meloni per avere attenzione verso il Tribunale di Nocera Inferiore. Fin dal 2018 ho chiesto, con interrogazioni ed atti parlamentari, ai governi giallo verde, giallo rosso ed arlecchino che ci fosse impegno per questo presidio di legalità. Lo richiedevano i magistrati, gli avvocati e l’utenza. Il Ministro Nordio ha accolto la nostra richiesta, rivolta con determinazione dal Vice Ministro Cirielli, dalla Deputata Imma Vietri e dal sottoscritto. Per anni nessun esponente del PD si è curato di accendere l’attenzione dei governi nazionali che guidavano mentre oggi, con la presenza fisica del Guardasigilli a Nocera, il Tribunale entra nell’agenda politica”. Ad affermarlo il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone.