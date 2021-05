Furto e truffa aggravati, sostituzione di persona e falsi documentali: danni per oltre 1.700. 000 euro per Enel Energia ed altre società

Furto e truffa aggravati, sostituzione di persona e falsi documentali commessi in concorso nell'ambito di forniture di energia elettrica e gas naturale. Sono finite nei guai 4 persone: il 7 e l'8 maggio, a Nocera Superiore e Nocera Inferiore, i militari del Nor della sezione di Marcianise hanno eseguito l'ordinanza del gip di Nocera Inferiore.

L'indagine

L'indagine è iniziata nel novembre 2015 fino a dicembre 2017, dopo la denuncia da parte dell'Enel. Nel mirino delle forze dell'ordine, un tecnico dipendente della Italgas e 3 tecnici elettricisti dediti a furti aggravati ai danni di aziende erogatrici dei servizi Enel e Italgas. Gli indagati sono responsabili delle condotte illecite in negozi e aziende a Nocera e Pagani, con la manomissione dei contatori e l'alterazione dei circuiti elettronici, nonchè alterazione dei cronografi e l'installazione di radiocomandi per l'interruzione comandata delle fasi. Concluse le indagini per altri 15 persone. Sono stati calcolati danni per oltre 1.700. 000 euro per Enel Energia ed altre società.