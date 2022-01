"Certificazione verde sospesa", ma è una truffa: l'avviso del Ministero

Truffe on line in tutta Italia: stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Ai malcapitati arriva un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da "ministerodellasalute.pro.it" che, tuttavia, non proviene dal Ministero. Si tratta infatti di un tentativo di phishing per ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio.

Si ricorda che le uniche informazioni attendibili sulla Certificazione verde Covid-19, sono reperibili al numero 1500.