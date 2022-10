Ttg Travel Experience di Rimini: il Comune di Salerno presenta il suo calendario eventi

Tra i protagonisti del TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera internazionale del turismo in programma dal 12 al 14 ottobre, anche il Comune di Salerno che ha presentato questa mattina l'offerta turistica della città ed il calendario degli eventi previsti già nelle prossime settimane e nel corso del 2023. L'amministrazione ha il suo stand personalizzato di 32 mq, in occasione dell'annuale appuntamento fieristico della Riviera Romagnola, uno dei più rilevanti nel panorama nazionale ed internazionale. Ad illustrare il ricco programma di manifestazioni, ad iniziare dal ritorno di Luci d'Artista, è stato l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara. Hanno preso parte alla presentazione anche Orazio De Nigris (CEO dell'ATI Salerno Stazione Marittima e Salerno Cruises), Antonio Ilardi (Presidente di Federalberghi Salerno), gli organizzatori di alcuni degli eventi in calendario nel 2023 e gli operatori turistici del territorio. A seguire, grazie al supporto di diversi operatori del settore enogastronomico, una deliziosa e partecipata degustazione di prodotti tipici del territorio.

Parla l'assessore al Turismo Alessandro Ferrara

"Alla TTG abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi, così come li avevamo già ricevuti alla FITUR di Madrid e alla BIT di Milano. Questo dimostra che Salerno ha tutte le potenzialità per spingere sul turismo. L'internazionalizzazione si accompagna a un processo, che stiamo già mettendo in atto, di digitalizzazione e maggior accessibilità. Per essere competitivi bisogna essere in grado di comunicare tanto con il corregionale come con i turisti che vengono dai posti più lontani, come la Cina, gli Stati Uniti o l'America Latina. Abbiamo presentato il calendario di eventi per il prossimo anno, per quanto riguarda le attività già confermate, e vi garantisco che si è rilevato un grandissimo interesse. Questo ci fa essere ottimisti."

La curiosità

Anche un pezzetto del centro storico di Salerno partecipa al TTG 2022, a Rimini. La Bottega San Lazzaro, infatti, è presente presso lo stand del Comune di Salerno. Alla presenza di oltre 1000 buyer dall’estero - il 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo – sono stati presentati i due storici eventi che si caratterizzano per una longevità eccezionale in Campania: la XXXI Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nella primavera 2023 e la XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival” che si svolgerà nell’estate 2023. “Abbiamo presentato i due eventi - spiega Chiara Natella, responsabile della Bottega San Lazzaro – d’intesa con il Comune di Salerno. Per il teatro dei Barbuti abbiamo avuto grande interesse da parte del pubblico italiano, mentre per la Fiera del Crocifisso si è registrato un interessamento anche dagli stranieri, che hanno chiesto depliant e hanno apprezzato il gadget della moneta medievale coniata per la Fiera di Salerno”.

Il Teatro dei Barbuti è nato nel 1983 e si è ormai identificato con l’antico slargo longobardo della città, caratterizzando l’estate salernitana degli spettacoli da oltre un quarto di secolo; la Fiera del Crocifisso Ritrovato, invece, si svolge ogni anno, tra la fine di Aprile e il 1 maggio, facendo rivivere la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale salernitano e richiamando sempre presenze da record. Diversi i siti interessati, centinaia gli artisti: menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, falconieri, arcieri, mimi, danzatori. E poi i mestieri del tempo, i mercati medievali animatissimi e coloratissimi. La regia della Fiera del Crocifisso è dell’attore Gianluca Foresi, meglio conosciuto come “Il giullar cortese”, celebre come banditore in rima per le città d’Italia e nelle trasmissioni della Rai. Il nome della Fiera si lega a una leggenda medievale che ha come protagonista Pietro Barliario, mago e alchimista del XI secolo.