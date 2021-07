Criminalità nel Turismo: le ombre in provincia di Napoli e Salerno, il summit in Prefettura

Contrasto alla Criminalità nel Turismo, in Campania: stamattina, presso la Prefettura di Napoli, si è tenuto un incontro tra il Prefetto Marco Valentini e gli assessori regionali Felice Casucci e Mario Morcone sul periodico monitoraggio finalizzato a contrastare le infiltrazioni nelle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere. I dati emersi da un’analisi in corso da parte delle forze dell’ordine non mostrano uno specifico allarme ma registrano tuttavia elementi di preoccupazione soprattutto in provincia di Napoli e Salerno.

Sono stati segnalati inoltre episodi di microcriminalità puntiforme ai danni di turisti e di operatori del settore turistico, in special modo nella città di Napoli.

Su quest’ultimo argomento il prefetto si è impegnato a interessare il comitato ordine e sicurezza pubblica per fare il punto della situazione ed impartire le necessarie direttive. Dalla riflessione comune è emersa l’esigenza di continuare, in maniera approfondita, un’attività di monitoraggio che consenta agli organi dello Stato e della Regione di intervenire tempestivamente nella repressione e nel contrasto dei fenomeni criminali. La riunione è stata aggiornata alle prossime settimane.