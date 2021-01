Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via il primo gruppo di lettura condivisa promosso dall'Associazione Mano nella Mano. L' obiettivo di "Un viaggio in un libro" è quello di motivare la lettura e incentivarne l'abitudine dando vita ad un percorso di promozione della cultura attraverso la condivisione e l'ascolto. Si parte lunedì 11 gennaio 2021 con il primo titolo, "Come un respiro" di Ferzan Ozpetek. Durante gli incontri, che avverranno con cadenza settimanale e per il momento si svolgeranno in modalità online nel rispetto delle norme anti-covid, si condivideranno opinioni e sensazioni scaturite dalla lettura del libro scelto. L'iniziativa rientra tra le attività del progetto ben più ampio di promozione culturale, inclusione sociale e lotta alle discriminazioni denominato "Noi possiamo". La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è possibile contattare il numero telefonico dell'associazione: 3516037908 oppure inviare una mail all'indirizzo manonellamanosalerno@gmail.com entro il 9 gennaio 2021. Consultando la pagina Facebook Associazione Mano nella mano e la pagina Instagram manonellamanosalerno è possibile reperire tutte le altre informazioni relative all'iniziativa. Associazione Mano nella mano Via G.Berta, 13 Salerno C.F. 095183300656 Mail: manonellamanosalerno@gmail.com

Gallery