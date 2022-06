Inchiesa Universiadi: archiviate le accuse contro Bonavitacola

Il gip di Napoli Giovanni de Angelis ha archiviato il procedimento giudiziario riguardante alcune vicende legate allo svolgimento delle Universiadi di Napoli, dell'estate 2019, che vedeva tra gli indagati, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola.

La difesa

"Il decreto di archiviazione - spiega l'avvocato e professore Andrea R. Castaldo, legale di Bonavitacola - fa seguito alla richiesta analoga avanzata dai PM circa sei mesi fa e chiude definitivamente la vicenda 'Universiadi'. Per quanto riguarda la posizione del vice presidente Bonavitacola, la motivazione conferma l'insussistenza di elementi anche indiziari relativi alla commissione dei reati. Le intercettazioni telefoniche, correttamente ritenute inutilizzabili, e l'attività investigativa, peraltro, non avevano fatto emergere nello specifico comportamenti illeciti". "Restano sullo sfondo - conclude il professore Castaldo - i consueti nodi irrisolti di tempi lunghi, del discredito reputazionale, dei rilevanti costi di indagine per captazioni a strascico, ma questo è un altro discorso".