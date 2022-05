Unione Province Campane: il nuovo direttore generale è un salernitano

Le province campane si sono riunite a Salerno per il Direttivo Regionale convocato dal presidente Michele Strianese. L’ elezione dei vicepresidenti, del direttore regionale e l’ approvazione dei rendiconti degli anni 2017/2020 gli argomenti trattati. Il Direttivo Regionale di UPI è costituito da 10 membri, ovvero i 4 Presidenti di Provincia della Campania, 2 consiglieri provinciali di Salerno (Danisi e Maranca) e di Caserta ed 1 di Avellino e di Benevento.

I nomi

Eletti vicepresidenti i consiglieri Giaquinto di Avellino e Capuano di Benevento. Nominato Direttore Generale di UPI Campania Alfonso Ferraioli, dirigente della Provincia di Salerno. L’ UPI Campania si riunirà con cadenza almeno bimestrale e si sta riorganizzando per testimoniare l’ importanza della Regione Campania nel contesto istituzionale delle province italiane, alla luce di quanto è in itinere in merito alla riforma del Testo Unico deglj Enti Locali.