Baronissi: al via le domande per gli alloggi Erp, aperto lo sportello regionale

Operativo, dal 20 settembre, uno sportello per aiutare i cittadini a presentare domanda per l’inserimento sulla Piattaforma regionale dell’anagrafe del fabbisogno abitativo. Sarà possibile recarsi presso l'Urp dell'Acer, dove saranno disponibili operatori anche per eventuali chiarimenti sulla procedura prevista dal bando regionale.

Le informazioni

Lo sportello è a Napoli in via Chiatamone 3, e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. "Ricordiamo che le domande andranno presentate esclusivamente on line, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, ai sensi della normativa vigente. - spiega il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante -

Potranno comunque essere abilitati ad operare sulla Piattaforma anche tutori, curatori e amministratori di sostegno, in nome e per conto dei soggetti rappresentati".

La scadenza

La data di invio della domanda non costituisce alcun titolo preferenziale nella graduatoria, che verrà stilata esclusivamente in base ai requisiti ed alle condizioni socio-economiche-abitative del nucleo familiare, ai sensi dell’Avviso. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2022 alle ore 14.