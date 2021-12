Prefettura di Salerno: sottoscritto l’ acccordo-quadro per la prevenzione e il contrasto dell'usura

Il 16 novembre scorso il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’Associazione Bancaria italiana (A.B.I.) hanno sottoscritto l’ “Accordo - Quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura”.

Il documento



Nei contenuti, ha rivisto un analogo strumento siglato nel 2007, tende ad individuare ulteriori e più efficaci azioni sinergiche che rafforzino tutti i percorsi che possano facilitare l’accesso al credito legale. Vengono altresì evidenziate le connesse attività di prevenzione dei fenomeni dell’usura e del sovra-indebitamento e gli impegni assunti al riguardo dai sottoscrittori. Si intende, inoltre, perseguire una maggiore conoscenza del Fondo di solidarietà in favore delle vittime, di cui all’art. 14 della legge 108/96, al fine di conseguire – mediante l’incoraggiamento alla denuncia dei reati usurari – un correlato aumento di istanze al Comitato di solidarietà, dando anche l’opportuno risalto agli obiettivi assegnati al Fondo per la prevenzione dell’usura, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previsto dall’art. 15 della stessa Legge. Per approfondimenti si rimanda al testo dell’Accordo, con relativo modulo di adesione, consultabile sul sito del Ministero dell'Interno, alla pagina https://www.interno.gov.it/it/notizie/usura-siglato-abi-laccordo-quadro-prevenzione-e-contrasto-fenomeno