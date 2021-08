Vaccinazioni anti-Covid in Campania, il dato sulle terapie intensive: il report dell'Unità di Crisi

Sono in totale 6.968.618 i vaccini effettuati in Campania: lo ha reso noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica che ha comunicato i dati aggiornati alle ore 17. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.784.650 cittadini. Di questi 3.183.968 hanno ricevuto la seconda dose.

Il report



Il tasso di positività in Campania sale di nuovo e raggiunge il 4,48%. Aumenta anche l’occupazione delle terapie intensive: 23 anziché 20 del report precedente. Crescono anche i ricoveri nei reparti extra Covid: 340.