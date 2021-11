Vaccinazioni Covid, l'attacco di De Luca: "Il Governo arriva sempre in ritardo. Natale sereno? Dipende dai cittadini"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a pungolare il governo a proposito della campagna vaccinale. Oggi a Città della Scienza, accanto al presidente Riccardo Villari per l'inaugurazione di Futuro Remoto (kermesse giunta alle 35ma edizione), il governatore ancora una volta non ha nascosto la sua insoddisfazione per quanto deciso - o non deciso - a Roma.

Le critiche al Governo

La questione è sempre la campagna vaccinale. "Il governo arriva sempre con due mesi di ritardo - sono state le parole di De Luca - Perché ancora non è stato approvato l’obbligo della terza dose almeno per il personale sanitario?". E ancora:"Siamo qui in un posto dove si trasmette scienza e sapere - ha sottolineato - e assistiamo ad un movimento neomedievale come i no vax, stiamo arrivando alla stregoneria, alla negazione di ogni verità scientifica e questo rischia di determinare degli eventi davvero drammatici". Poi ha ribadito: “Che tipo di Natale sarà? Dipende dal senso di responsabilità dei cittadini e dal tempo di decisioni rapide del Governo che ancora dorme in piedi e che arriva sempre con due mesi di ritardo. Siamo a dicembre e i medici hanno fatto la terza a dose a gennaio e febbraio. Stiamo ancora a decidere se fare l’altra somministrazione a 5 o a 6 mesi. Ma cosa stiamo aspettando? Continuiamo ad avere modalità operative da ordinaria amministrazione” attacca De Luca che ha richiamato i cittadini affinchè usino sempre la mascherina (“vedo ancora tanti ragazze e ragazzi che la portano come ciondolo”) e invita a rilanciare la campagna vaccinale: “Ce la stiamo mettendo tutta. Se avremo la collaborazione dei cittadini usciremo dal Covid e difenderemo l’economia. Altrimenti – ha concluso De Luca – andremo verso le chiusure”.