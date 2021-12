Vaccini anti-Covid per i bambini: al via le somministrazioni, intanto in arrivo altre dosi di Moderna

Al via le vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni a Salerno: si parte presso il centro sociale di via G. Vestuti a Pastena, con la presenza di pediatri per l’anamnesi. Circa cinquanta i piccoli convocati di oggi. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, le vaccinazioni anti Covid per gli under 12 continueranno presso la sede Asl di via Vernieri ed iniziano le inoculazioni, tra gli altri, anche a Baronissi nella sede di via Ferreria.

I dati

In Campania sono arrivate 157 mila dosi per 5 mila prenotati. Si tratta di flaconi a utilizzo pediatrico in cui il dosaggio rappresenta la terza parte di quello destinato agli adulti. Per l’intera giornata tutti i centri vaccinali delle sette Asl campane saranno impegnati a vaccinare esclusivamente i minori.

In arrivo nuovi vaccini Moderna

Intanto, nella mattinata di venerdì, 17 dicembre, saranno recapitate a Eboli, presso il Presidio Ospedaliero Santissima Addolorata, in piazza Scuola Medica Salernitana, 27.600 dosi del vaccino “Moderna”. Alla consegna provvederanno i furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere.