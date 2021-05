Vaccini anti-Covid: i dati in Campania, arriva la "Notte Bianca" anche nel salernitano

Si terrà il 1° e il 2 giugno, presso il PalaBerlinguer di via Pescara, a Bellizzi, dalle ore 16 alle 2, la "Notte Bianca del Vaccino": con la collaborazione della Regione e dell'Asl di Salerno, è stata organizzata l'iniziativa che consentirà a tutti gli interessati, residenti in provincia di Salerno, senza limiti d'età, di ricevere la prima dose di Astrazeneca o Johnson & Johnson. Sarà possibile prenotarsi dalle ore 9.30 del 1 giugno in piazza Mercato.

L'avviso dell'Asl

Intanto, l'Asl fa sapere a chi, a partire da domani, dovrà effetuare la seconda somministrazione di vaccino presso la Postazione Mobile, che il Truck inizialmente posizionato presso il Centro Commerciale La Fabbrica, è attualmente presso il Polo Cantieristica Nautica in località Capitolo San Matteo.

I dati sulle vaccinazioni

Sono 3.091.342 i vaccini effettuati ad oggi in Campania: lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica che ha fornito i dati aggiornati alle ore 17 di oggi.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.154.494 cittadini. Di questi 936.848 hanno ricevuto la seconda dose. Per ulteriori informazioni>>>Clicca qui