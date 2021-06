Chiunque vorrà vaccinarsi, potrà registrarsi in piattaforma, a prescindere dall'età, ed attendere di essere convocato . Ecco il link per aderire>>> Clicca qui

Si allarga da oggi, 3 giungno, la platea vaccinale , secondo le indicazioni contenute in una circolare del commissario per l’Emergenza, Figliuolo.

