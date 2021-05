Vaccinazioni in Campania: tutti i numeri

La campagna vaccinale sta proseguendo in tutta Italia. In Campania il governatore De Luca non fa passare occasione senza ricordare le 200mila dosi in meno, rispetto alla popolazione, che sono arrivate. Le vaccinazioni, però, tra alti e bassi proseguono abbastanza speditamente. Quali sono, però, i numeri della nostra regione rispetto alle altre? Vediamoli insieme.

I numeri in Campania

Allo stato attuale il bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania ha comunicato che complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni totali effettuate sono state, quindi, 2.468.874. A parte un calo nella scorsa settimana per la mancanza di vaccini, negli ultimi giorni le dosi inoculate in Campania sono state, quotidianamente, tra le 55.000 e le 62.000, un numero di tutto rispetto calcolando che, negli stessi giorni, su tutto il territorio nazionale sono state somministrate poco più di 500.000 dosi giornaliere.

Esiste, però, una discrepanza riguardo le prime e le seconde dosi somministrate: Luca Fusaro, Dottore Magistrale in Economia Applicata, Dottore Commercialista e Analista di Dati, ha pubblicato una interessante analisi. Prendendo in esame solamente la platea attualmente potenzialmente interessata ai vaccini, ossia i soggetti dai 16 anni in su e non l'intera popolazione italiana, cambiano le percentuali. In Campania risulterebbe vaccinata con la prima dose il 36,9% della popolazione dai 16 anni in su e il 14,02% avrebbe completato l'intero ciclo vaccinale.

In particolare questo secondo grafico mostra come la Campania, sebbene sia leggermente al di sopra della media per popolazione vaccinata con una sola dose, sia sensibilmente in ritardo, rispetto alla media italiana per persone che hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose.