Vaccini anti-Covid: in Campania aperta la piattaforma anche agli stranieri

La Regione Campania apre la piattaforma per l’adesione ai vaccini anche ai possessori di tessera E.N.I. (Europeo Non Iscritto) e S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente). L'obiettivo è garantire il diritto all'assistenza sanitaria anche ai cittadini comunitari non residenti e non assistiti negli Stati di provenienza e agli Stranieri Temporaneamente Presenti sul territorio.

