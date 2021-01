Vaccini anti-Covid, De Luca: "Affermazioni Moratti a un passo dalla barbarie"

"Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l'uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici”. Lo sostiene il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a seguito delle dichiarazioni rilasciate, ieri, dalla vice presidente ed assessore al welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti.

L'appello

Per il governatore campano “si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie”. Poi, però, aggiunge: “La signora Moratti è persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un'affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni".