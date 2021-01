Vaccini al Ruggi: dal 4 gennaio riprende la campagna, l'appello di Polichetti (Fials)

Da lunedì 4 gennaio, riprende la campagna vaccinale anti-Covid al Ruggi di Salerno. Come è noto, la somministrazione dei vaccini interessa il personale medico e paramedico ed avviene nei locali nel polo didattico per le discipline sanitarie, sempre nel plesso del nosocomio cittadino, al piano rialzato.

La procedura

Complessa, la procedura, in quanto i soggetti vaccinati restano in osservazione fino a un massimo di 6 ore, a seconda del profilo anamnestico inerente a eventuali allergie o patologie. Notevole, l'adesione da parte degli operatori sanitari salernitani, più esposti al Covid.

"Dopo il vaccino al personale ospedaliero, dovrebbe seguire quello dei dipendenti dell'Asl e poi quel polo allestito per le vaccinazioni, dovrebbe essere usato anche per la cittadinanza- ha detto il dottor Mario Polichetti, segretario della Fials di Salerno che sarà vaccinato il 4 gennaio- All'atto del primo appuntamento, viene già fornita la data del richiamo dopo 21 giorni. Il vaccino si deve fare in quanto dimostrazione di maturità, serietà e civiltà: consente a noi operatori di lavorare meglio. Certamente il percorso è lungo e bisogna che le persone capiscano che l'emergenza finirà tra qualche anno: i tempi per la vaccinazione di massa non sono brevi e in questa pandemia serve considerare i tempi per la popolazione mondiale che sono ancora più lunghi", ha sottolineato il noto ginecologo salernitano.

L'appello