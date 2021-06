Vaccini anti-Covid, De Luca: "La Regione Campania è la prima in Italia"

Poi l'appello ai cittadini dai 12 anni in su per iscriversi alla piattaforma (Clicca qui) per aderire alla campagna ed essere convocati per la vaccinazione

La Regione Campania è la prima in Italia per il raggiungimento degli obiettivi nazionali della campagna vaccinale.

Lo ha annunciato il Governatore Vincenzo De Luca: "Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario in termini di organizzazione e di impegno del nostro personale sanitario, che dobbiamo sempre ringraziare, anche perché raggiunge risultati di eccellenza nonostante le 15mila unità in servizio in meno in rapporto alle altre regioni. - Nessun rilassamento, niente pause: dobbiamo andare avanti con questo passo", ha precisato.

Poi l'appello agli over 12: