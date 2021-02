Ritardi sui vaccini e varianti del virus, De Luca guarda all'acquisto diretto dello “Sputnik”

Si tratta del vaccino russo per il quale si sta attendendo il via libera da parte dell'Agenzia europea del farmaco

Allarme in Campania, per la variante inglese del Covid ormai accertata anche nel nostro territorio regionale. Come annunciato anche nella sua ultima diretta su Facebook, venerdì scorso, il Governatore Vincenzo De Luca, visti i ritardi degli arrivi delle dosi dei vaccini, guarda alla possibiltà di acquistare direttamente il farmaco anti-Covid, nel tentativo di arginare nuovi rischi e pericoli per la salute dei cittadini, specie con il dilagare delle varianti.

Da indiscrezioni, pare che Palazzo Santa Lucia abbia interesse ad acquistare lo “Sputnik”, il vaccino russo. Ma si attende il via libera da parte dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) per la commercializzazione di tale vaccino anche nell’Unione Europea.