Vaccini e ritardi, l'allarme di Tavella (Cgil): "Un solo giorno può causare nuovi decessi"

“Il buon avvio della campagna di vaccinazione che abbiamo registrato in Campania rischia di essere seriamente compromesso dal rallentamento nella distribuzione dei vaccini annunciato e messo in pratica dalle società farmaceutiche”. E' questo l'allarme lanciato attraverso una nota da Franco Tavella, segretario generale SPI-CGIL Campania. “Il ritardo di un solo giorno potrà determinare un aumento dei decessi nel Paese e nella nostra Regione penalizzando soprattutto le categorie a rischio come gli anziani".

Parla Tavella

"E’ a tutti noto infatti che dall’inizio della pandemia il 95,6% dei decessi si concentra nella categoria anagrafica degli over 60. Dal dato risulta evidente quindi che per gli anziani non c’è un minuto da perdere! La lotta al Covid’19 è quindi una lotta contro il tempo per salvare delle vite che altrimenti sarebbero sottoposte ad un concreto e drammatico rischio. Ciò che occorre quindi è una campagna improntata alla massima trasparenza, svolta nei tempi previsti e non sottoposta a criteri arbitrari. Inaccettabile da questo punto di vista, la proposta avanzata da parte della regione Lombardia di rapportare la distribuzione delle dosi di vaccino tenendo conto del PIL regionale. La campagna di vaccinazione è mirata a salvare vite umane che non possono distinguersi rispetto alla loro condizione economica, tale criterio determinerebbe nei fatti un clima di diffusa barbarie del quale non si avverte alcuna necessità”.

Lo SPI-CGIL Campania Napoli è quindi impegnato a vigilare affinché le dosi vaccinali siano distribuite e somministrate tenendo conto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, "scongiurando pressioni politiche o di ordini professionali che ne sconvolgerebbero qualsiasi criterio di equità". Il sindacato, inoltre, si riserva di mettere in campo tutte le iniziative necessarie.