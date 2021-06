Vaccini anti-Covid in farmacia, la denuncia di Federfarma Campania: "Siringhe scariche"

Flovilla: "La seconda fase del programma vaccinale affidato alle farmacie, avrebbe meritato di partire in maniera uniforme e coordinata e non certo, come sta avvenendo, in ordine sparso e a geometria variabile, mancando l'obiettivo prioritario di garantire il raggiungimento delle popolazioni delle aree interne"

“Peccato, era andato tutto bene fino ad ora nel piano vaccinale della Regione Campania. Poi, ad un certo punto, è prevalsa una logica ‘agonistica’ dove, tutti contro tutti, hanno preso a gareggiare per fare di più e prima, perdendo di vista l'obiettivo di fare ‘meglio’, di dare cioè qualità ed efficienza all'attività di prevenzione sul territorio”.

Lo ha detto il presidente di Federfarma Campania, Mario Flovilla. “All'inizio – ha continuato Flovilla - era giusto mirare a risultati ‘quantitativi’ reclutando la maggior parte della popolazione a rischio dei centri urbani e metropolitani. In seconda fase, invece, bisognava perseguire il raggiungimento capillare delle aree più periferiche e, rispetto a questo specifico target, è apparso strategico il supporto offerto dalle farmacie di comunità. Invece si è aperta una disordinata competizione generale, della Regione contro le altre Regioni, di Napoli contro le altre province campane, perfino tra i direttori generali delle diverse Asl e tra questi e le farmacie, la cui organizzazione è stata spesso ostacolata per non dover condividere, con queste ultime, il successo delle proprie ‘performance’ pubbliche”. Se a questo si aggiunge la disparità di approvvigionamento dei vaccini Jansen in favore delle Asl nonché il ritardo nell'attivazione della piattaforma informatica dedicata a monitoraggio e tracciatura delle vaccinazioni da effettuare in farmacia, si capisce quanto il caos sia totale".

La denuncia