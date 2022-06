Vaiolo delle scimmie, primo caso in Campania: 40enne in isolamento

È stato soccorso all'ospedale Cotugno di Napoli, un 40enne del posto che ha contratto il vaiolo delle scimmie. L'uomo non è stato all'estero, né si è esposto a contatti a rischio, eppure si è insospettito per delle vescicole comparse sul tronco e sugli arti. È lui il primo caso di MonkeyPox nel nostro territorio.

L'isolamento

Il paziente è in isolamento a casa, in buone condizioni, dopo essere stato ricoverato in isolamento in ospedale, in Malattie Infettive. È scattato ora il contact tracing: il vaiolo delle scimmie, i cui sintomi dovrebbero scomparire in 2 settimane, si trasmette tramite saliva, il droplet.