Verde pubblico, De Luca bacchetta il Comune di Salerno: "Aiuole imbarazzanti". Poi parla di bollette, Ucraina e Sanità

Vincenzo De Luca a tutto campo, oggi, nella consueta diretta del venerdì su Facebook. Dalla guerra in Ucraina all’aumento delle bollette, dal riparto dei fondi della sanità alla sentenza sulla Dad in Campania: questi i temi principali affrontati dal governatore della Campania che, alla fine, ha sollecitato anche il Comune di Salerno ad essere più incisivo nella manutenzione del verde pubblico.

La guerra in Ucraina

Sulla trattativa per la pace, De Luca è stato chiaro: "Dobbiamo premere perché la vicenda ucraina vada verso uno sbocco diplomatico. Mi sembrano insopportabili le chiacchiere che continuiamo ad ascoltare in queste settimane, 'facciamo la trattativa solo quando i russi si saranno ritirati'. I russi non si ritireranno. Quindi o ci decidiamo ad aprire una trattativa alle condizioni date, oppure stiamo perdendo tempo. E' arrivato il momento di premere per un cessate il fuoco alle condizioni date, senza precondizioni, se vogliamo cominciare a trattare". "Continuiamo a non capire - ha aggiunto De Luca - che in Ucraina c'è in primo luogo una guerra civile, cioè se i russi si ritirassero domani mattina, la guerra civile rimane. C'è già da 8 anni nell'indifferenza dell'Europa e dell'Occidente. E in ogni caso dobbiamo sapere che per 3 o 5 anni avremo bisogno di forniture energetiche, altrimenti il nostro sistema produttivo va al collasso, e questa cosa va detta in maniera chiara. Allora mi permetterei di suggerire ad esponenti di Governo del nostro Paese delle posizioni equilibrate. Non siamo obbligati a ripetere ogni 24 ore che la Russia deve perdere e che si deve ritirare. Manteniamo come Governo italiano lo stesso linguaggio che mantengono i tedeschi, i francesi e gli spagnoli: manteniamo cioè una posizione di condanna ferma dell'invasione, ma non siamo obbligati ad essere i più oltranzisti del mondo. Prima o poi una trattativa bisognerà aprirla e i più interessati a una trattativa siamo noi e i tedeschi, cioè i due Paesi più dipendenti da forniture energetiche estere. Mentre i tedeschi nell'arco di un anno e mezzo realisticamente possono diventare autonomi sul piano energetico, e i francesi lo sono già perché hanno il nucleare, l'Italia prima di 3-5 anni non sarà autonoma. Quindi sarebbe bene che pensassimo un po' di più ai problemi nostri, ai problemi dell'Italia".

L’aumento delle bollette

Nel corso della diretta social, il governatore ha lanciato un appello al Governo Draghi: "In queste ore stanno arrivando bollette che fanno paura, che registrano raddoppi o triplicate rispetto all'anno scorso". "Credo che il governo si debba concentrare su questi problemi", ha sottolineato De Luca, facendo anche riferimento all'aumento del costo della benzina e dei generi alimentari. De Luca si è detto detto preoccupato dal livello di inflazione raggiunto temendo quello che potrà "succedere in autunno". Ha per questo motivo chiesto un patto sociale, che veda coinvolto il mondo delle imprese, sostenendo una riduzione drastica del cuneo fiscale con un investimento di 15/16 miliardi di euro. "E' una misura da prendere subito, senza mille bonus", ha detto l’ex sindaco di Salerno ritenendo indispensabile una sola misura che porti all'incremento delle buste paga.

I fondi per la Sanità

In Campania dovranno essere realizzate "171 case di comunita'" ma non "ci sono i fondi per assumere il personale". Lo ha annunciato sempre De Luca, il quale ha auspicato che da Roma siamo bloccati i fondi per le assunzioni alle nuove strutture sanitarie che certamente serviranno ad alleggerire il peso sugli ospedali. Parlando degli affollamenti dei pronto soccorso ha detto che si tratta di una "fenomeno che avviene in tutta Italia. Ma se avviene al Cardarelli ci sono prime pagine su tutti i giornali se accade altrove, nessuno ne parla". "Attendiamo che il Ministero della Salute si decida a fare un riparto corretto del fondo sanitario nazionale, che restituisca alla Campania più di 200 milioni di euro l'anno che vengono sottratti rispetto alla media nazionale alla nostra regione, che dia le risorse per rendere credibili le case di comunità e che sblocchi l'ampliamento delle assunzioni di personale sanitario". E ancora: "Attendiamo ancora il riparto dei fondi Fsc - ha precisato De Luca - perché sono fondi statali e prevedono una distribuzione per l'80% al Sud e per il 20% nel resto del Paese. Sono risorse importanti che ci attendiamo siano sbloccate il prima possibile, al di là dei convegni sul Mezzogiorno, e ci aspettiamo che per quanto riguarda il riparto del fondo sanitario nazionale sia cancellata la vergogna in base alla quale la Campania è la regione che riceve meno di tutte nel riparto del fondo sanitario nazionale. Un vero e proprio scandalo che deve terminare".

La sentenza sulla Dad

Con un pizzico di soddisfazione, De Luca ha commentato la recente sentenza del Consiglio di Stato sulla scuola: “In Campania ho firmato delle ordinanze per la didattica a distanza. C' èstato un ricorso, accolto dal Tar, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Campania. Stabilendo alcune cose importanti. La prima, riconosciuto il potere del presidente di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a decreto presidente del consiglio ministri": "La sentenza dice anche altre cose importanti e cioè che l'unitàdi crisi ha attestato come apertura ha comportato aumento contagio mentre la misura della Dad ha portato a flessione positiva dei contagi. Ha detto ancora che non è stato compromesso il diritto allo studio ma modalità alternativa che meglio si conciliasse con crisi pandemica con contrapposti interessi per primario valore salute. E che non essendo conosciuti i rischi indotti da scuola in presenza e l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in posizione anticipata a tutela del valore salute e scelte operate risultano tutte fondate su adeguata istruttoria tecnico scientifico improntata a legittimo criterio di prevenzione. Quando ci fu pronunciamento del Tar paginate intere di speculazioni politiche. L'Italia è ormai un Paese malato. Qualche titolo di giornale “De Luca assolto”, non ero imputato. Siamo diventati un Paese malato di demagogia, cialtroneria, abitudine al calpestamento della dignità delle persone".

La manutenzione del verde pubblico a Salerno

Infine, De Luca ha bacchettato l’amministrazione comunale salernitana, in particolare l’assessorato all’ambiente, rispetto alla pulizia delle aree verdi. “Si vedono aiuole imbarazzanti da Piazza San Francesco a Piazza della Libertà, in Largo Sinno ed in altre zone. In attesa del completamento del bando in corso, si può sempre intervenire con una gara di somma urgenza” ha suggerito De Luca.