Turismo, Vietri sul Mare protagonista della Fiera del Turismo TTG di Rimini

Neppure il tempo di archiviare la stagione estiva, che istituzioni, operatori ed associazioni di categoria sono già al lavoro per programmare il futuro dell' accoglienza turistica a Vietri sul Mare ed in tutta la costiera Amalfitana. Infatti, l'apertura della prima giornata della 59 edizione del TTG di Rimini, ha fatto registrare una grande mobilitazione del comparto turistico di Vietri sul Mare.“All'appuntamento fieristico internazionale più rilevante a livello nazionale, che quest' anno è tornato a numeri da record, era importante esserci. Infatti , la fiera è un momento d’incontro importante per tanti buyers e sellers internazionali in vista della stagione 2023, e Vietri sul Mare, non ha fatto mancare la sua presenza” fanno sapere i partecipanti.

I partecipanti

A partire dal colorato e super attrezzato stand di AuthenticAmalfiCoast, ReteSviluppoCostaDamalfi che ha ospitato diversi operatori ed associazioni. I responsabili Andrea Ferraioli e Vittorio Mendozzi, hanno coordinato le varie iniziative, richiedendo, anche quest'anno, la presenza dell' Associazione Ristoratori Vietresi,della Proloco di Vietri sul Mare e dell'ente comunale che conferma, pertanto, le sinergie messe in campo con il distretto turistico. Il presidente del consiglio Comunale Daniele Benincasa, omaggiando lo stand con dei piccoli asinelli di ceramica, ha dichiarato: "L'unione e la collaborazione tra operatori del territorio è fondamentale per vincere le battaglie future, e per un futuro rilancio condiviso dell'intera costiera amalfitana". Anche nello stand istituzionale della Regione Campania, Vietri sul Mare non ha fatto mancare la sua presenza con la nutrita schiera di componenti della Proloco, con il presidente Cosmo di Mauro, a cui si è unita quest' anno la delegazione dell' associazione Vivere Vietri. Tanto entusiasmo e tante idee fanno ben sperare per il futuro sempre migliore.