Allagamenti a Scafati: donna morta in casa aspettando i soccorsi, l'appello di Villani (M5S)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Scafati, donna muore in casa attendendo in soccorsi, pubblicata la mia interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e al Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese”: così la Deputata M5S Virginia Villani dopo il caso avvenuto a fine novembre a Scafati, dove a causa degli allagamenti, stando alle denunce dei residenti della località Via Longole al confine con San Marzano e Poggiomarino, una donna è stata soccorsa in ritardo e ha perso la vita.

“Il territorio dell'Agro Nocerino Sarnese, a causa del maltempo che ha colpito l'Italia nelle scorse settimane, è stato scenario di una tragedia assurda quanto evitabile: a Scafati una donna è deceduta in casa a seguito di un malore, mentre i soccorritori, pur allertati dai familiari, non sono riusciti a raggiungere l'abitazione, in quanto la strada era completamente allagata. Oltre a esprimere il mio cordoglio, nonché la mia solidarietà e vicinanza ai cittadini di Scafati che da sempre vivono il dramma degli allagamenti, ho chiesto al Governo di intervenire con l'interrogazione a risposta scritta 4/10968, co-firmata dalle colleghe Teresa Manzo e Silvana Nappi – spiega Villani - Sull'accaduto è necessario rendere note le responsabilità dell'assenza di misure necessarie a prevenire l'emergenza, considerato che il territorio dell'Agro Nocerino Sarnese subisce troppo spesso i danni da allagamenti. Da anni cerchiamo risposte e azioni che non arrivano: la Regione Campania, addirittura ha disertato illa Conferenza indetta dal Comune di Scafati dopo l'accaduto. È davvero inconcepibile!”.

“Intanto, aspettando con fiducia che siano accertate anche eventuali responsabilità, mi auguro le Amministrazioni locali, soprattutto la Regione, competenti in materia, si attivino con determinazione a risolvere questo grave problema che mette i cittadini, specie quelli più deboli e che necessitano di assistenza, in grave pericolo” conclude la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani.