De Luca presenta il "Piano sociale": bollette acqua bloccate e misure per i giovani

Bollette dell'acqua bloccate e misure per i giovani. Queste in sintesi le azioni intraprese dalla Regione Campania. Questa mattina la presentazione del piano socioeconomico da 400 milioni di euro per cittadini ed imprese per far fronte alle difficolta' di questo periodo di rincari. "Abbiamo deciso, come Regione Campania - sottolinea De Luca - di fare uno sforzo straordinario per anticipare i tempi delle decisioni del Governo nazionale e del Parlamento nazionale che mi pare stia perdendo troppo tempo".

Le misure

"Tra i sostegni varati - ha spiegato De Luca - c'è un voucher ulteriore per quanto riguarda le famiglie per gli asili nido. Inoltre diamo un contributo per l'attività sportiva dei ragazzi fino a 500 euro per ragazzo. Questo serve anche a dare respiro alle società sportive". Inoltre, "diamo contributi alle aziende, copriamo gli investimenti per le aziende che vogliono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili. Molte aziende pensano di autonomizzarsi dal punto di vista delle forniture energetiche perché il problema durera' negli anni. E diamo un contributo fino al 30% per l'aumento delle bollette superiori, parliamo di aziende anche artigianali oltre che manifatturiere, per aumenti di bollette superiori ai 5mila euro. Quindi, diamo un contributo del 30% per coprire gli aumenti dei costi che vanno da 5mila a 20mila euro per le bollette che pagano le imprese".