De Luca: "Ci aspetta una campagna elettorale noiosissima"

"Ci aspetta un noiosissimo mese di campagna elettorale". Ad affermarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla Festa dell'Unità in corso a Pesaro.

La palude burocratica

De Luca, per l'occasione, ha presentato la sua ultima fatica editoriale "La democrazia al bivio". "Il Pd - ha sottolineato De Luca - dovrebbe assumere come priorità programmatica la liberazione dell'Italia dalla palude burocratica. A Rotterdam i pareri ambientali, che qui otteniamo in 3 anni, arrivano in 48 ore". Sull'abuso di ufficio, invece: "È un reato inevitabile per chi voglia cambiare la realtà. Dietro qualsiasi firma che metti c'è il pericolo di commettere un abuso d'ufficio. La Legge Severino, presentata come legge contro la corruzione, vale solo per sindaci e dirigenti pubblici e non per i parlamentari: un fatto demenziale. È una legge a favore della casta".