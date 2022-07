Dalla crisi di Governo all'effetto pinguino della barba tagliata di Salvini: la diretta di De Luca

Tanta amarezza dalle parole di Vincenzo De Luca, il Governatore della Regione Campania: nell'ambito della sua consueta diretta social del venerdì, ha puntato i riflettori sulla crisi di Governo, con l'auspicio "che non ci sia una classe politica di improvvisati come la precedente, appurando anche la mancata evoluzione da parte del Movimento Cinque Stelle" in Parlamento. Circa Salvini, De Luca ha detto che "si è tagliato la barba ottenendo un effetto pinguino, si direbbe a Napoli effetto capitone. Non so da chi prenda consigli, almeno questo episodio ci ha fatto sorridere per un istante".

E sulle elezioni anticipate, De Luca ha detto che "dopo il 25 settembre ne vedremo delle belle". Infine, il presidente ha ricordato le responsabilità del Governo nazionale e dei precedenti Governi regionali circa la gravissima carenza di personale sanitario in Campania, passando poi per le mancata partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione per risolvere la problematica. Infine, il rinnovato invito a prestare attenzione al Covid e a indossare la mascherina in ogni situazione a rischio.