De Luca attacca il governo: "Basta con le truffe mediatiche"

Firmato in Regione il protocollo per l'istituzione del "Tavolo per le valutazioni delle ricadute sociali, economiche e occupazionali del Pnrr", di cui fanno parte Regione Campania, Unione Province d’Italia Campania, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Campania, Confindustria Campania Regionale, CGIL Campania, CISL Campania, UIL Campania.

De Luca: "In atto una truffa comunicativa"

"Dopo l'intervento assolutamente provocatorio del Ministro Fitto - ha dichiarato a margine il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - rinnovo la domanda secca al Governo: quando riunite il Cipess per accreditare i Fondi Sviluppo e Coesione. Dopo 9 mesi sono ancora bloccate opere e cantieri essenziali per il Sud. Tutto il resto è fumo. Si dice che si vogliono coordinare gli interventi del Pnrr con quelli dei fondi europei. Bene. E chi lob fa questo coordinamento se non le Regioni. E chi dovrebbe garantire la capacità di spesa: i Ministeri che sono due volte più inefficienti anche di quelle istituzioni che non hanno mostrato capacità di spesa? È ora di finirla con la truffa comunicativa che è in atto". Per il sud il governatore avanza "due sole proposte": "Fare del Sud un unica grande zona Economica Speciale (Zes) e varare un piano di assunzione per trecentomila giovani del Sud, con procedure accelerate, prima che si completi la desertificazione dei nostri territori".