De Luca: "Mantenere il Reddito di cittadinanza, ma toglierlo ai parassiti"

"È necessario mantenere il reddito di cittadinanza però con bisogna toglierlo ai parassiti e darlo solo alla povera gente". È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Con le modifiche necessarie anche con leggi esistenti - ha sottolineato il governatore - possiamo dare una mano alla povera gente vera ed aiutare chi non ce la fa". L'obiettivo, però, deve essere rappresentato dal lavoro :"Gli aiuti vanno bene ma per cambiare vita gente c'è bisogno del lavoro. Anche questo è stato un tema assente anche per chi si è candidato come difensore dei poveri".

Sud

"Se ci saranno iniziative serie e rispettose del Sud, con il governo ci sarà piena collaborazione e rispetto. Se ci sarannno decisioni che danneggiano il Sud e la Campania, combatteremo a tutela dei nostri interessi. Mi auguro che il nuovo governo voglia mettere nel suo programma il piano per il lavoro per il Sud" ha sottolineato De Luca. Per questo motivo, secondo il presidente della Regione, il governo dovrà inserire nel suo programma azioni a favore del Sud: "Mi auguro voglia mettere nel suo programma il piano per il lavoro per il Sud. Noi faremo la nostra battaglia affinche' sia assunto dal governo nazionale il piano lavoro per i giovani disoccupati del Sud".

Il Pd

"Alcuni partiti - ha sottolineato De Luca - non riescono più a farsi ascoltare dalla gente, parlano una lingua morta come il Pd. Il Partito Democratico ha bisogno di essere ricostruito dalle fondamenta. Serve avviare subito il percorso da seguire e da svolgere nei tempi certi, previsti dalle regole. È bene, però, evitare un calciomercato dei nomi che trasformi il tutto in una corrida. Sarebbe inutile e controproducente".