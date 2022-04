Visite ed esami di nuovo a pagamento nel salernitano: già esauriti i tetti di spesa

Ancora disagi per i salernitani. Sono state bloccate, infatti, le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali ed esami diagnostici in diversi centri accreditati della provincia di Salerno. Nel giro di 24 ore, infatti, è stato esaurito il tetto di spesa disponibile per ogni struttura previsto per il mese di aprile.

I disagi

Per chi ha necessità di controlli o esami sarà necessario tentare altrove, richiamare a maggio o pagare interamente il costo della prestazione. Ad essere penalizzati, anche questa volta, saranno soprattutto le fasce deboli.